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День Тыквы

Кузбасский ботанический сад, Октябрьский проспект, 90

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Осенний праздник, который объединит поколения и народные традиции. В программе: - Тыквенные декорации и фотозоны - Мастер-классы в осенней тематике - Конкурс на самую большую и оригинальную тыкву - Вечёрки с творческим объединением: народные песни, музыка, танцы и игры P.s. Не забудь кружку для ботанического чая и удобную обувь. Вопросы по телефону

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