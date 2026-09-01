Осенний праздник, который объединит поколения и народные традиции. В программе: - Тыквенные декорации и фотозоны - Мастер-классы в осенней тематике - Конкурс на самую большую и оригинальную тыкву - Вечёрки с творческим объединением: народные песни, музыка, танцы и игры P.s. Не забудь кружку для ботанического чая и удобную обувь. Вопросы по телефону