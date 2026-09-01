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Про событие
Осенний праздник, который объединит поколения и народные традиции. В программе: - Тыквенные декорации и фотозоны - Мастер-классы в осенней тематике - Конкурс на самую большую и оригинальную тыкву - Вечёрки с творческим объединением: народные песни, музыка, танцы и игры P.s. Не забудь кружку для ботанического чая и удобную обувь. Вопросы по телефону
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