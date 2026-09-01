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мукка

Эфир
бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка крашеных волос, бездонных зрачков и порванных в слэме кед. Это поэзия заваленных бутылками крыш, многодневных полуподвальных вписок и приближающихся полицейских мигалок. Здесь есть всё: растягивающиеся в окровавленной улыбке губы, льющаяся в бутылку из-под газировки водка, несущийся по пустынной утренней трассе автомобиль... И, конечно, твоя дерущая душу гитарными рифами, злая и весёлая молодость. Скоро «рок-группа без рок-группы» даст свой первый RAVE в Кемерово.

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