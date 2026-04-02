Сообщество, где думают друг о друге, чтобы каждый достиг большего.
Живое общение и знакомство с единомышленниками — экспертами и самозанятыми из разных сфер (дизайна, психологии и др.)
Чего ожидать:
- Обмен опытом: тебе расскажут, что работает, а что — нет.
- Совместный мозговой штурм: помощь друг другу в поиске решений для текущих задач.
- Поиск точек для коллабораций: возможно, именно здесь родится твой следующий проект.
- Поддержка и вдохновение: атмосфера, где ценят идеи и помогают их реализовать.
В результате:
- Список актуальных задач
- Конкретные решения, идеи и стратегии от коллег-экспертов
- План действий на ближайшую неделю с чёткими и понятными шагами.
- Новые контакты и точки соприкосновения для долгосрочных коллабораций.
Встречу проведёт Екатерина Мишина — амбассадор маркетинга и инициатор проекта «Мне надо об тебя подумать».
Условия участия и стоимости в тг @mnenadopbtebyapodymat