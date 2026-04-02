Сообщество, где думают друг о друге, чтобы каждый достиг большего.

Живое общение и знакомство с единомышленниками — экспертами и самозанятыми из разных сфер (дизайна, психологии и др.)

Чего ожидать:

Обмен опытом: тебе расскажут, что работает, а что — нет.

Совместный мозговой штурм: помощь друг другу в поиске решений для текущих задач.

Поиск точек для коллабораций: возможно, именно здесь родится твой следующий проект.

Поддержка и вдохновение: атмосфера, где ценят идеи и помогают их реализовать.

В результате:

- Список актуальных задач

- Конкретные решения, идеи и стратегии от коллег-экспертов

- План действий на ближайшую неделю с чёткими и понятными шагами.

- Новые контакты и точки соприкосновения для долгосрочных коллабораций.

Встречу проведёт Екатерина Мишина — амбассадор маркетинга и инициатор проекта «Мне надо об тебя подумать».

Условия участия и стоимости в тг @mnenadopbtebyapodymat