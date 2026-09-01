Образовательная часть фестиваля «ПЕЛЕНА» с экспертами и спикерами, которые создают городские проекты, современное искусство и музыку в разных регионах России.
Программа:
11:30 — регистрация
12:00 — открытие и панельная дискуссия
13:20 — медиаискусство и интерактивные цифровые технологии
15:00 — локальная идентичность и городское продюсирование
16:20 — музыка: разговор и практика / игра «Путь городского продюсера»
17:30 — подведение итогов
Среди участников:
• Андрей Тубольцев и Хабиба Зияева — dreamlaser и INTERVALS, Нижний Новгород
• Святослав Мурунов — урбанист и социальный инженер, методолог Города Талантов, Калининград
• Оксана Будулак — музейный центр «Площадь Мира» и Scan Fair, Красноярск
• Иван Ларионов — Street Vision, Томск
• Мария Романова — Городской университет 2.0, Москва
• Аркадий Пикунов — саунд-артист и музыкант, Москва
• Никита Забелин — электронный музыкант и основатель Resonance Moscow
Количество мест ограничено.
Вход свободный, по регистрации.