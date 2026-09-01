Образовательная часть фестиваля «ПЕЛЕНА» с экспертами и спикерами, которые создают городские проекты, современное искусство и музыку в разных регионах России.

Программа:

11:30 — регистрация

12:00 — открытие и панельная дискуссия

13:20 — медиаискусство и интерактивные цифровые технологии

15:00 — локальная идентичность и городское продюсирование

16:20 — музыка: разговор и практика / игра «Путь городского продюсера»

17:30 — подведение итогов

Среди участников:

• Андрей Тубольцев и Хабиба Зияева — dreamlaser и INTERVALS, Нижний Новгород

• Святослав Мурунов — урбанист и социальный инженер, методолог Города Талантов, Калининград

• Оксана Будулак — музейный центр «Площадь Мира» и Scan Fair, Красноярск

• Иван Ларионов — Street Vision, Томск

• Мария Романова — Городской университет 2.0, Москва

• Аркадий Пикунов — саунд-артист и музыкант, Москва

• Никита Забелин — электронный музыкант и основатель Resonance Moscow

Количество мест ограничено.

Вход свободный, по регистрации.