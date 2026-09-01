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Культурный завтрак

Музей изобразительных искусств Кузбасса
Советский проспект, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Как бранч только утром. Пройдёшься по выставке шедевров из собрания Русского музея «Русский импрессионизм». Всего будет представлено 50 картин, среди которых полотна Константина Коровина, Ильи Репина, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других знаковых для развития русского изобразительного искусства художников конца XIX – начала XX века. В стоимость входит: - Посещение выставки - Профессиональный экскурсовод - Нетворкинг и кофе Количество мест ограничено. Вход по заранее купленным билетам. За покупкой и вопросами к @alesia_ka

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