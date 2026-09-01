Как бранч только утром. Пройдёшься по выставке шедевров из собрания Русского музея «Русский импрессионизм». Всего будет представлено 50 картин, среди которых полотна Константина Коровина, Ильи Репина, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других знаковых для развития русского изобразительного искусства художников конца XIX – начала XX века. В стоимость входит: - Посещение выставки - Профессиональный экскурсовод - Нетворкинг и кофе Количество мест ограничено. Вход по заранее купленным билетам. За покупкой и вопросами к @alesia_ka