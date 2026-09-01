Встреча сообщества IT-специалистов, которым интересно знакомиться и обмениваться опытом. Здесь можно: - поговорить о реальных рабочих кейсах - узнать, как похожие задачи решают в других компаниях и командах - найти людей с близкими интересами для профессионального общения и совместных проектов - обсудить, куда движется индустрия и какие навыки действительно становятся важными Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Запись и подробности в тг @ITbreakfast_kem