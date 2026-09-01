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ИТ Завтрак (IT Breakfast)

Ресторан «Садж», Весенняя улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Встреча сообщества IT-специалистов, которым интересно знакомиться и обмениваться опытом. Здесь можно: - поговорить о реальных рабочих кейсах - узнать, как похожие задачи решают в других компаниях и командах - найти людей с близкими интересами для профессионального общения и совместных проектов - обсудить, куда движется индустрия и какие навыки действительно становятся важными Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Запись и подробности в тг @ITbreakfast_kem

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