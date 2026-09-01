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Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА

Инсталляция. Tonoptik x ПЕЛЕНА
Сквер «Орбита», улица Притомская Набережная, 15

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Вечерняя пешеходная экскурсия с гидом по открытым локациям фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА».

Это не просто обход точек на карте. Это разговор о том, как современное искусство меняет индустриальный ландшафт и почему Кузбасс сегодня — не только уголь, но и передовые технологии, новые художественные практики и люди, которые создают проекты мирового уровня.

Что тебя ждёт:

  • Прогулка по маршруту «Сквер Орбита» — Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва. Ключевые точки фестиваля, где медиаискусство вступает в диалог с архитектурой.
  • Крупнейшие инсталляции и видеомэппинг — работы авторов TONOPTIK, re4ee, SKGPLUS и других художников, работающих на переднем крае искусства и технологий.
  • Разговор о том, как город меняется — через призму фестиваля увидишь, как Кемерово отвечает на вызовы XXI века, соединяя индустриальное прошлое с культурным будущим.
  • Вечерняя атмосфера — фестиваль раскрывается в полной мере с наступлением темноты.

Экскурсии пройдут 11 и 12 сентября в 19:00.

Продолжительность: 1 час

Место встречи: Сквер «Орбита»

Запись обязательна, по телефону или ссылке

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