Вечерняя пешеходная экскурсия с гидом по открытым локациям фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА».
Это не просто обход точек на карте. Это разговор о том, как современное искусство меняет индустриальный ландшафт и почему Кузбасс сегодня — не только уголь, но и передовые технологии, новые художественные практики и люди, которые создают проекты мирового уровня.
Что тебя ждёт:
- Прогулка по маршруту «Сквер Орбита» — Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва. Ключевые точки фестиваля, где медиаискусство вступает в диалог с архитектурой.
- Крупнейшие инсталляции и видеомэппинг — работы авторов TONOPTIK, re4ee, SKGPLUS и других художников, работающих на переднем крае искусства и технологий.
- Разговор о том, как город меняется — через призму фестиваля увидишь, как Кемерово отвечает на вызовы XXI века, соединяя индустриальное прошлое с культурным будущим.
- Вечерняя атмосфера — фестиваль раскрывается в полной мере с наступлением темноты.
Экскурсии пройдут 11 и 12 сентября в 19:00.
Продолжительность: 1 час
Место встречи: Сквер «Орбита»
Запись обязательна, по телефону или ссылке