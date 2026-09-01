Вечерняя пешеходная экскурсия с гидом по открытым локациям фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА».

Это не просто обход точек на карте. Это разговор о том, как современное искусство меняет индустриальный ландшафт и почему Кузбасс сегодня — не только уголь, но и передовые технологии, новые художественные практики и люди, которые создают проекты мирового уровня.

Что тебя ждёт:

Прогулка по маршруту «Сквер Орбита» — Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва. Ключевые точки фестиваля, где медиаискусство вступает в диалог с архитектурой.

Крупнейшие инсталляции и видеомэппинг — работы авторов TONOPTIK, re4ee, SKGPLUS и других художников, работающих на переднем крае искусства и технологий.

Разговор о том, как город меняется — через призму фестиваля увидишь, как Кемерово отвечает на вызовы XXI века, соединяя индустриальное прошлое с культурным будущим.

Вечерняя атмосфера — фестиваль раскрывается в полной мере с наступлением темноты.

Экскурсии пройдут 11 и 12 сентября в 19:00.

Продолжительность: 1 час

Место встречи: Сквер «Орбита»

Запись обязательна, по телефону или ссылке