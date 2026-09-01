Инсталляция. Tonoptik x ПЕЛЕНА
Кемерово, улица Притомская Набережная, 15
Художественная студия, работающая в области новых медиа, аудиовизуального, светового и звукового искусства. В центре её практики — минималистичная эстетика, эксперимент и свободное исследование современных технологий и их взаимодействия с человеком. Студия полностью преобразит приёмную станцию космической связи «Орбита». Режим работы: 11—13 сентября с 19:00 до 22:00 Вход свободный https://pelenafestival.ru
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Вечерняя пешеходная экскурсия с гидом по открытым локациям фестиваля медиаискусс...
c
по
500₽