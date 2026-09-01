Сфера внутри куба, свет внутри архитектуры. SPHERE3 II исследует взаимодействие двух противоположных геометрических форм и то, как меняется восприятие пространства под воздействием света и движения.

«radugadesign» — медиа-арт коллектив, основанный в 2007 году. Создаёт масштабные мультимедийные инсталляции и аудиовизуальные перформансы, работая со светом, звуком, архитектурой и восприятием зрителя.

Инсталляции на фестивале «ПЕЛЕНА» соединяют свет, звук, движение и цифровые технологии, превращая пространство вокруг зрителя в часть произведения.

Внимание: Вход по билетам в категориях «Инсталляции», «Микс Пасс» или «Приорити». Один билет — доступ ко всем платным инсталляциям.