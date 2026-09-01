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Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА

ДК Шахтёров, проспект Шахтёров, 2

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Завершение:

от 1700₽ до 10000₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Сфера внутри куба, свет внутри архитектуры. SPHERE3 II исследует взаимодействие двух противоположных геометрических форм и то, как меняется восприятие пространства под воздействием света и движения.

«radugadesign» — медиа-арт коллектив, основанный в 2007 году. Создаёт масштабные мультимедийные инсталляции и аудиовизуальные перформансы, работая со светом, звуком, архитектурой и восприятием зрителя.

Инсталляции на фестивале «ПЕЛЕНА» соединяют свет, звук, движение и цифровые технологии, превращая пространство вокруг зрителя в часть произведения.

Внимание: Вход по билетам в категориях «Инсталляции», «Микс Пасс» или «Приорити». Один билет — доступ ко всем платным инсталляциям.  

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