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Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА

РК «Континент», Советский проспект, 26

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Завершение:

от 1700₽ до 10000₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Всё начинается с одной точки. В центре «The Dot» находится подвесная многогранная сфера, которая становится источником света и звука. Импульсы расходятся от нее по пространству, превращаясь в постоянно меняющуюся светозвуковую композицию.

«TUNDRA» — коллектив медиахудожников, создающий иммерсивные аудиовизуальные инсталляции. В своих работах группа использует свет, звук и программируемые системы, чтобы создавать пространства, которые зритель воспринимает не только визуально, но и физически.

Инсталляции на фестивале «ПЕЛЕНА» соединяют свет, звук, движение и цифровые технологии, превращая пространство вокруг зрителя в часть произведения.

Внимание: Вход по билетам в категориях «Инсталляции», «Микс Пасс» или «Приорити». Один билет — доступ ко всем платным инсталляциям.  

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