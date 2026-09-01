Всё начинается с одной точки. В центре «The Dot» находится подвесная многогранная сфера, которая становится источником света и звука. Импульсы расходятся от нее по пространству, превращаясь в постоянно меняющуюся светозвуковую композицию.

«TUNDRA» — коллектив медиахудожников, создающий иммерсивные аудиовизуальные инсталляции. В своих работах группа использует свет, звук и программируемые системы, чтобы создавать пространства, которые зритель воспринимает не только визуально, но и физически.

Инсталляции на фестивале «ПЕЛЕНА» соединяют свет, звук, движение и цифровые технологии, превращая пространство вокруг зрителя в часть произведения.

Внимание: Вход по билетам в категориях «Инсталляции», «Микс Пасс» или «Приорити». Один билет — доступ ко всем платным инсталляциям.