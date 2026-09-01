Что происходит, когда алгоритм перестаёт справляться с информацией? В Semantic Failure огромные массивы текста проходят через алгоритмы сортировки и поиска связей, пока система не оказывается перегружена. Логика распадается, а данные превращаются в гипнотический поток света, движения и звука.

Sasha Kojjio — медиахудожник, работающий со светом, звуком и программным кодом. В своих работах он ищет то, что невозможно точно вычислить: интуицию, эмоцию, несовершенство и красивую ошибку.

Инсталляции на фестивале «ПЕЛЕНА» соединяют свет, звук, движение и цифровые технологии, превращая пространство вокруг зрителя в часть произведения.

Внимание: Вход по билетам в категориях «Инсталляции», «Микс Пасс» или «Приорити». Один билет — доступ ко всем платным инсталляциям.