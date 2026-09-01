Вкусная и громкая тренировка от велостудии «Драйв». Тебя ждёт: - 45 минут вело-тренировки - Бруклинская пицца - Коктейль Ханна Монтана - Мощный DJ-сет - Фото и видео съёмка Старт в 12:00 и 13:00 (две группы) Запись по ссылке или в тг @cycle_studio_DRIVE