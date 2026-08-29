Велопрогулка по городу из исторического центра на встречу закату. Это неспешная прогулка по городу, где будут интересные истории, красивые места и немного отдыха. За 2 часа ты: — проедешь по историческому центру — узнаешь, как формировался Кемерово — увидишь городские муралы и современный стрит-арт — завершишь маршрут там, где особенно красиво встречать летний вечер, — на Московской площади, в одном из лучших мест города, чтобы любоваться закатом Это не спортивный заезд и не лекция. Это возможность провести вечер иначе — познакомиться с городом заново и увидеть то, что обычно остаётся незамеченным. Кому подходит: — Возраст: от 14 лет (подростки допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей). — Физическая подготовка: базовая — нужно уверенно держать равновесие, уметь тормозить и поворачивать. Поездка в спокойном темпе, с остановками на фото и рассказы. Средняя дистанция — около 10 км за 2 часа с паузами. Что нужно иметь с собой? — Свой велосипед, прокат не предоставляется. Подойдёт любой городской/горный велосипед. — Шлем (рекомендовано, обязательно для участников до 18 лет). — Удобная одежда по погоде, вода, солнцезащита. Экскурсию проводит аттестованный гид-экскурсовод Ольга Кощеева-Бессмертная. Вопросы и бронь @koshcheeva_bessmertnaya