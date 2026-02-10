Чтение в компании с Ольгой Ашмаровой — автором сказок, фэнтези, фантастики и автофикшн. За чашечкой чая ты узнаешь: - легко ли быть легендой Литрес - о творческом пути писательницы из Кемерова - как писать книги, проводить мастер-классы и успевать жить - как найти своего читателя в условиях конкурентности в море хороших книг А также поговоришь о том: - как написать историю от лица двух персонажей? - что в фэнтези истории вдохновлено реальностью? - почему размеренная книга о любви к кульминации превращается в технологический экшен? Сбор гостей с 16:00 до 16:15. Подробности в тг @ReadingClubLibrary