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  1. Кемерово
  2. События

Киносалон «Далёкие близкие»

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ трогательной комедийной драмы — фильма, который напоминает, что иногда, чтобы стать по-настоящему близкими, нужно просто проехать вместе тысячи километров. В центре истории — учитель географии Борис и его взрослый сын Миша. Их отношения давно стали формальными: общие фразы, редкие встречи, ощущение, что они говорят на разных языках. Всё меняется, когда Миша дарит отцу старый смартфон. Борис осваивает соцсети, знакомится с женщиной по имени Надежда и решает к ней поехать. А Миша, хоть и не без скепсиса, берётся отвезти отца. Это кино о том, как непросто, но важно восстанавливать связь с близкими, о тихом мужестве быть уязвимым и о том, что любовь не всегда выражается громкими словами.

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