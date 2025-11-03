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Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и Дары Смерти» (1 часть). Будешь смотреть фильм и рисовать чудесные картины текстурной пастой. В программе: — Творческий мастер-класс: картины текстурной пастой — Просмотр «Гарри Поттера» в тёплой компании — Чай, шампанское, вкусняшки и приятная атмосфера — Мини-фотосессия для каждой участницы на тематической фотозоне с мантией
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