Практики, которые помогут замедлиться, отпустить напряжение и переключиться с внешнего мира на себя.
В программе две практики:
— мягкая практика в гамаках с Анастасией Брель.
Плавно подвигаться, бережно потянуться, почувствовать своё тело и подарить ему приятную лёгкость.
— медитация с поющими чашами с мастером Анастасией Коротиной.
Погружение в себя через звуки и вибрации чаш, глубокое расслабление и возможность ненадолго оставить все заботы.
Внимание: людям с эпилепсией звуковые медитации в групповом формате противопоказаны.