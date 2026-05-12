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Вечер заботы о себе: движение и звуковая медитация

Студия «Реформа», Пионерский б-р, 3, офис 214

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Практики, которые помогут замедлиться, отпустить напряжение и переключиться с внешнего мира на себя.

В программе две практики:

— мягкая практика в гамаках с Анастасией Брель. 

Плавно подвигаться, бережно потянуться, почувствовать своё тело и подарить ему приятную лёгкость.

— медитация с поющими чашами с мастером Анастасией Коротиной. 

Погружение в себя через звуки и вибрации чаш, глубокое расслабление и возможность ненадолго оставить все заботы. 

Внимание: людям с эпилепсией звуковые медитации в групповом формате противопоказаны.

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