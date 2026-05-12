Практики, которые помогут замедлиться, отпустить напряжение и переключиться с внешнего мира на себя.

В программе две практики:

— мягкая практика в гамаках с Анастасией Брель.

Плавно подвигаться, бережно потянуться, почувствовать своё тело и подарить ему приятную лёгкость.

— медитация с поющими чашами с мастером Анастасией Коротиной.

Погружение в себя через звуки и вибрации чаш, глубокое расслабление и возможность ненадолго оставить все заботы.

Внимание: людям с эпилепсией звуковые медитации в групповом формате противопоказаны.