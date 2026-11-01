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День рождения Книжного Завтрака

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Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Встреча в честь двухлетия сообщества. Вместо привычного обсуждения книги тебя ждёт кое-что особенное:: - Книжная викторина: весёлые вопросы о книгах и не только. - Праздничная лотерея с подарками. - Творческая мастерская: сделаешь открытки своими руками. - Чай, кофе, сладости и много приятного общения. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна.

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