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Борода Бабая

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Презентация нового альбома группы «Борода Бабая» — «Недетские сказки». Группа, известная своим фирменным хоррор-панком с элементами фолк-рока, представит новую концертную программу, вдохновлённую мрачными сказками, легендами и балладами. Тебя ждут новые композиции с альбома «Недетские сказки», а также песни, без которых невозможно представить их концерт: «Крысолов», «Впусти меня», «Колобок», «Призрак», «Темный слуга» и другие.

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