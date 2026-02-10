Презентация нового альбома группы «Борода Бабая» — «Недетские сказки». Группа, известная своим фирменным хоррор-панком с элементами фолк-рока, представит новую концертную программу, вдохновлённую мрачными сказками, легендами и балладами. Тебя ждут новые композиции с альбома «Недетские сказки», а также песни, без которых невозможно представить их концерт: «Крысолов», «Впусти меня», «Колобок», «Призрак», «Темный слуга» и другие.