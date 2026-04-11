Экскурсия по парку Невского в День народного единства и согласия. Прогуляешься по новому парку и по пешеходному мосту, переместишься в парк Жукова. Узнаешь достаточно много нового, чтобы понять всё величие подвига её конструкторов и создателей. Окончательно поймёшь, из чего нынче складывается независимость страны. Место встречи: памятник Александру Невскому Окончание экскурсии на выходе из парка Жукова, на углу улиц Мичурина и Красноармейской. Продолжительность: 1 час 20 мин. Гид — Максим Гончаренко. Вопросы по телефону