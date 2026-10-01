Театрально-гастрономический ужин, где ты окажешься под подозрением. Тебя ждёт ужин при свечах, загадочное преступление и захватывающая детективная история, в которой ты не просто зритель, а участник расследования. Следи за уликами, выстраивай собственные версии и попробуй первым вычислить убийцу. Гастрономическую часть вечера дополнят три специальных сета на выбор: - «Последняя улика» - «Тайна особняка» - «Первый подозреваемый» Сбор гостей в 18:30. Количество мест ограничено. Бронь по телефону и в тг @Grill_bar42