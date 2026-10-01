Жуткая кардио-тренировка от велостудии «Драйв». Тебя ждёт: - Проклятые педали: 1 час адского кардио, которое заставит твоё сердце вырваться из груди. - Музыка тёмной стороны: саундтреки, от которых по коже побегут мурашки. - Испытание облика: явись в своём самом жутком обличье. Сильнейший получит дар! Количество мест ограничено. Запись по ссылке или в тг @cycle_studio_DRIVE