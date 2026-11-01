Концерт к 100-летию со дня рождения Джона Колтрейна. Джон Колтрейн — один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины ХХ века. Он не просто саксофонист. Он — «шаман, уводивший саксофон в космос». Человек, превративший инструмент в сосуд для духовных поисков, а импровизацию — в разговор с вечностью. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлсом Дэвисом, Луи Армстронгом, являлся наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации, в целом. В концерте принимает участие новосибирское трио одного из ведущих джазовых музыкантов Сибири Игоря Дмитриева — пианиста, композитора, участника, а также руководителя многочисленных джазовых коллективов. В трио также входит контрабасист Дмитрий Аверченков и барабанщик Евгений Суворов. Специальный гость концерта — легенда кемеровского джаза Владимир Панфилов. Известный сибирский альт, тенор и сопрано саксофонист.