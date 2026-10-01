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  1. Кемерово
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Фотопрогулка

Весенняя улица, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Пешая прогулка со своим фотоаппаратом. Это возможность замедлиться, посмотреть на привычное иначе и попробовать найти красоту там, где обычно её не ищут. Будешь исследовать повседневность через небольшие творческие задания: замечать несовершенное, ловить мимолётное и фотографировать то, что почему-то хочется сохранить. В конце соберёшь небольшую историю из сделанных снимков и поделишься тем, что каждый заметил по-своему. Можно быть профессионалом или любителем, никакого специального опыта не нужно — только камера или телефон и любопытство. Красота не всегда где-то далеко. Иногда нужно просто остановиться, чтобы её заметить. Место встречи: Весенняя, 1 С собой телефон или фотоаппарат. Подробности и запись в чате

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