ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Психологический лекторий «Психпросвет»

проспект Ленина, 59А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Второй лекторий от кемеровского сообщества доказательных психологов. Здесь участники в легком и понятном формате обсуждают сложные темы — без миллиона слайдов и зубодробительных терминов. Что ожидается: — Короткие и яркие выступления от спикеров; — Общение в непринужденной обстановке и безопасная среда для обсуждения волнующих вопросов; — Возможность вживую познакомиться и присмотреться к психологам, работающим в доказательных подходах. Спикеров и темы их выступлений смотри в фотогалерее, а чтобы изучить подробную программу — жми кнопку «купить билет» :)

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста