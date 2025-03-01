Второй лекторий от кемеровского сообщества доказательных психологов. Здесь участники в легком и понятном формате обсуждают сложные темы — без миллиона слайдов и зубодробительных терминов. Что ожидается: — Короткие и яркие выступления от спикеров; — Общение в непринужденной обстановке и безопасная среда для обсуждения волнующих вопросов; — Возможность вживую познакомиться и присмотреться к психологам, работающим в доказательных подходах. Спикеров и темы их выступлений смотри в фотогалерее, а чтобы изучить подробную программу — жми кнопку «купить билет» :)