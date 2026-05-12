Ностальгический ужин в духе лучших советских застолий. В меню: - ассорти солений и бутерброды со шпротами - хлеб с взбитым маслом и тремя видами икры - оливье с подкопчённым лососем - кулебяка рыбная - пельмени с грибами - десерт - алкогольное сопровождение Вопросы и бронь в тг канале @food_coffee_and_cats