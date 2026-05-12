ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Ужин по ГОСТу

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

11000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ностальгический ужин в духе лучших советских застолий. В меню: - ассорти солений и бутерброды со шпротами - хлеб с взбитым маслом и тремя видами икры - оливье с подкопчённым лососем - кулебяка рыбная - пельмени с грибами - десерт - алкогольное сопровождение Вопросы и бронь в тг канале @food_coffee_and_cats

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киносалон «Воспламеняющая взлядом»
Киносалон «Воспламеняющая взлядом»

от 200₽

Акустический вечер «Проект 30»
Акустический вечер «Проект 30»

1200₽

Творческая встреча с Таниной Лодоре
Творческая встреча с Таниной Лодоре

1000₽

Винный клуб. Винные истории
Винный клуб. Винные истории

2500₽

Гастроужин «Спагетатта»
Гастроужин «Спагетатта»

5000₽

Ламповая ярмарка
Ламповая ярмарка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи