Событие, которое поможет создать неповторимый образ для Нового года и получить первые праздничные эмоции.

В программе:

• 4 курса гастрономии от бренд-шефа ресторана Забой;

• Презентация новогодних образов и коллекции косметики от визажистов «She knows beauty»;

• Стилизация образов от Алёны Фейст с украшениями от бренда Si;

• Игристое – для настроения и чтобы сиять;

• Фотограф;

• Предновогоднее настроение и обмен женской энергией;

• Бокс с подарками каждой гостье.

Дресс-код: праздничный, блёстки приветствуются!

Подробности и бронь стола по телефону