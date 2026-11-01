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Гастрономический девичник «Сияй ярче огней»

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Событие, которое поможет создать неповторимый образ для Нового года и получить первые праздничные эмоции.

В программе:

• 4 курса гастрономии от бренд-шефа ресторана Забой;

• Презентация новогодних образов и коллекции косметики от визажистов «She knows beauty»;

• Стилизация образов от Алёны Фейст с украшениями от бренда Si;

• Игристое – для настроения и чтобы сиять;

• Фотограф;

• Предновогоднее настроение и обмен женской энергией;

• Бокс с подарками каждой гостье.

Дресс-код: праздничный, блёстки приветствуются!

Подробности и бронь стола по телефону

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