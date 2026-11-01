Событие, которое поможет создать неповторимый образ для Нового года и получить первые праздничные эмоции.
В программе:
• 4 курса гастрономии от бренд-шефа ресторана Забой;
• Презентация новогодних образов и коллекции косметики от визажистов «She knows beauty»;
• Стилизация образов от Алёны Фейст с украшениями от бренда Si;
• Игристое – для настроения и чтобы сиять;
• Фотограф;
• Предновогоднее настроение и обмен женской энергией;
• Бокс с подарками каждой гостье.
Дресс-код: праздничный, блёстки приветствуются!
Подробности и бронь стола по телефону