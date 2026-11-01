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Культурный бранч «Как искусство лечит»

Салон «Гранд Декор», улица Черняховского, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Встреча-коллаборация Клуба предпринимателей Кузбасса с основателем клиники «Красная горка» Станиславом Притчиным. На встрече обсудят влияние искусства, дизайна и цвета на процессы лечения и результат. Количество мест ограничено. Запись и вопросы к @alesia_am

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