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Про событие
Встреча-коллаборация Клуба предпринимателей Кузбасса с основателем клиники «Красная горка» Станиславом Притчиным. На встрече обсудят влияние искусства, дизайна и цвета на процессы лечения и результат. Количество мест ограничено. Запись и вопросы к @alesia_am
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