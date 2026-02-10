Графический, средовой, арт- и фэшн-дизайн от кемеровских авторов.
Ты сможешь увидеть эстетику новой визуальности, заметить новые тренды, познакомиться с работами ведущих дизайнеров Кузбасса. В экспозиции представлены разные виды дизайна молодых и опытных кемеровских дизайнеров, работающих в направлениях: графический дизайн, арт-дизайн, средовой дизайн и фэшн дизайн.
Событие проходит в рамках Большого художественного проекта КЦИ.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.
Билет действителен на всё время работы выставки.