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Выставка современного дизайна «Кто? Что?»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Графический, средовой, арт- и фэшн-дизайн от кемеровских авторов.

Ты сможешь увидеть эстетику новой визуальности, заметить новые тренды, познакомиться с работами ведущих дизайнеров Кузбасса. В экспозиции представлены разные виды дизайна молодых и опытных кемеровских дизайнеров, работающих в направлениях: графический дизайн, арт-дизайн, средовой дизайн и фэшн дизайн.

Событие проходит в рамках Большого художественного проекта КЦИ.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Билет действителен на всё время работы выставки.

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