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Выставка молодых художников «Арт-статус»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Новый взгляд на столкновение природного начала и урбанистической среды от молодых художников.

Когда в эпоху цифрового контента молодой человек выбирает для высказывания традиционный формат изобразительного искусства, то это вызывает живой интерес. Высказывание о современном мире, облаченное в произведения станковой живописи, уникальной или печатной графики, опирается на традицию. Ценность изобразительного искусства в непрерывности линии высказывания, в опоре на традицию или споре с признанными классиками.

Ты увидишь работы, в которых авторы размышляют о влиянии на человека техногенной среды и роли внутреннего мира на становление личности.

Событие проходит в рамках Большого художественного проекта КЦИ.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Билет действителен на всё время работы выставки.

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