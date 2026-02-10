Новый взгляд на столкновение природного начала и урбанистической среды от молодых художников.

Когда в эпоху цифрового контента молодой человек выбирает для высказывания традиционный формат изобразительного искусства, то это вызывает живой интерес. Высказывание о современном мире, облаченное в произведения станковой живописи, уникальной или печатной графики, опирается на традицию. Ценность изобразительного искусства в непрерывности линии высказывания, в опоре на традицию или споре с признанными классиками.

Ты увидишь работы, в которых авторы размышляют о влиянии на человека техногенной среды и роли внутреннего мира на становление личности.

Событие проходит в рамках Большого художественного проекта КЦИ.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Билет действителен на всё время работы выставки.