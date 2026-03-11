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Ночь искусств с Клубом нескучных чтений

Библиотека городских историй, ул. Весенняя, 7

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча-обсуждение последних прочитанных книг. На встрече можно будет поделиться эмоциями и впечатлениями, принести свои любимые книги, обсудить разную литературу и найти единомышленников, а также дать свои отзывы и рекомендации на книги другим участникам. Вход свободный, по регистрации.

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