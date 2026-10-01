Праздничный мастер-класс по свечеварению и просмотр комедийной хоррор-драмы. Зальёшь свечу в шкатулку на выбор из натурального соевого воска с понравившейся отдушкой, а затем задекорируешь подносик из гипса. Шампанское, сладости и попкорн для каждого. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Скидка 15%, если придёшь в тематическом костюме. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk