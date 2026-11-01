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Вертинский. Без компромиссов

уточняй у организатора

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от 850₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Кто такой Александр Вертинский и почему спустя почти столетие его песни продолжают звучать современно? Вечер начнётся с лекции о творчестве Александра Николаевича Вертинского. Разговор пойдёт о его сценическом образе, музыкальном языке, судьбе и влиянии на отечественную эстраду и исполнительское искусство. Узнаешь, как артисту удалось соединить поэзию, музыку и театральную выразительность в совершенно особенный сценический образ. После лекции отправишься в Музыкальный театр Кузбасса на спектакль, посвящённый творчеству артиста. А затем за чашечкой кофе: обсудишь увиденное, поделишься впечатлениями, поговоришь о спектакле и попробуете разобраться, почему история Вертинского до сих пор находит отклик у зрителей. В обсуждении примет участие секретный гость. Количество мест ограничено. Запись и подробности в тг @danichlll

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