Театрализованный ужин с с музыкальными номерами по мотивам «Бриллиантовой руки» с артистами Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.

Меню вечера — пять курсов, пять цитат:

«Давай, пригласи его на рыбалку! На Чёрные Камни…» – чёрные камни с неркой, глазированной креветкой, кедровым орехом и икрой хариуса.

«Песня про зайцев» – паккери с бедром кролика, луком конфи и трюфельной пудрой. Паста, под которую хочется подпевать.

«Здесь будет такой клёв, что ты забудешь всё на свете!» – пелядь масляного обжига со стейком из листьев молодой капусты, курильским гребешком и икрой кижуча.

«Федя, дичь!» – утиная грудка с суфле из цыплёнка, картофельным гратеном и луковым демигласом. Культовая реплика — и блюдо, которое её достойно.

«Детям — мороженое, его бабе — цветы» – букет из хрустящего теста с желе из шампанского, хурмой и маракуйей.

Гастрономическое путешествие сопроводит сомелье Иван Рженицын. Он подберёт вина к каждому курсу, чтобы цитаты из фильма звучали в полную силу.

Стоимость ужина — 7000р, с винным сопровождением +2000р.

Подробности и бронь стола по телефону