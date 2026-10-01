Театрализованный ужин с с музыкальными номерами по мотивам «Бриллиантовой руки» с артистами Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.
Меню вечера — пять курсов, пять цитат:
«Давай, пригласи его на рыбалку! На Чёрные Камни…» – чёрные камни с неркой, глазированной креветкой, кедровым орехом и икрой хариуса.
«Песня про зайцев» – паккери с бедром кролика, луком конфи и трюфельной пудрой. Паста, под которую хочется подпевать.
«Здесь будет такой клёв, что ты забудешь всё на свете!» – пелядь масляного обжига со стейком из листьев молодой капусты, курильским гребешком и икрой кижуча.
«Федя, дичь!» – утиная грудка с суфле из цыплёнка, картофельным гратеном и луковым демигласом. Культовая реплика — и блюдо, которое её достойно.
«Детям — мороженое, его бабе — цветы» – букет из хрустящего теста с желе из шампанского, хурмой и маракуйей.
Гастрономическое путешествие сопроводит сомелье Иван Рженицын. Он подберёт вина к каждому курсу, чтобы цитаты из фильма звучали в полную силу.
Стоимость ужина — 7000р, с винным сопровождением +2000р.
Подробности и бронь стола по телефону