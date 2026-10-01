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Страшный Тыквенник

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Настоящий кошмарно-крутой праздник, где пенное льётся рекой, а атмосферу ужаса прогоняет безудержное веселье. Что в программе: - Ведущий и интерактивы - Конкурс костюмов. Доставай из шкафов самые жуткие, стильные и оригинальные наряды. Победителей ждут крутые призы! - Аквагрим, если не успел нарядиться и накраситься дома. Гримёр Анна превратит тебя в монстра, зомби или ведьму прямо в баре. - Живая музыка - Профессиональный фотограф Вход свободный

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