ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Музыкальное лото: Новогоднее

Клумба
Караоке-бар Вайб, Кузнецкий проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Правила простые: у тебя будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — забирает призы. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. Каждый участник по желанию может получить браслет с цветом статуса в отношениях: Красный — у меня есть пара Зелёный — я свободен(на) Фиолетовый — открыт к общению Дресс-код: праздничный

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Творческая встреча с Таниной Лодоре
Творческая встреча с Таниной Лодоре

1000₽

Азиатская живопись
Азиатская живопись

2300₽

Винный клуб. Винные истории
Винный клуб. Винные истории

2500₽

Гастроужин «Спагетатта»
Гастроужин «Спагетатта»

5000₽

Ламповая ярмарка
Ламповая ярмарка

Бесплатно

Дегустация «Поле чудес»
Дегустация «Поле чудес»

4200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи