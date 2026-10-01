Игровой вечер, на котором ты попробуешь новые вина и узнаешь тайны своей даты рождения. В программе: - вина Европы, - викторина с призами, - специальный гость Екатерина Сметанина — специалист по цифровой психологии с тайнами нумерологии. Количество мест ограничено. Запись по телефону и ссылке