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Дегустация «Поле чудес»

Винотека «БонВин», проспект Ленина, 59А

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Игровой вечер, на котором ты попробуешь новые вина и узнаешь тайны своей даты рождения. В программе: - вина Европы, - викторина с призами, - специальный гость Екатерина Сметанина — специалист по цифровой психологии с тайнами нумерологии. Количество мест ограничено. Запись по телефону и ссылке

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