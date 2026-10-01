Кинопоказы совместно с miiimomedia x the.librarry.

Посмотришь кино на большом экране и немного попрактикуешь английский, т.к. все фильмы будут с английскими субтитрами.

Ближайшие встречи:

4 октября — «Джентльмены»

18 октября — «Красотка»

1 ноября — «Интерстеллар»

15 ноября — «Гордость и предубеждение»

Сбор гостей — 18:00.

Для тех, кто хочет ходить на встречи регулярно, можно оформить кинокарту на 4 показа.

Карта действует 3 месяца со дня покупки.

Стоимость:

кинокарта — 3200р / 4 показа

разовый билет — 1000р

В стоимость каждого посещения входят попкорн и напиток на выбор.

Бронь и билеты в тг @miiimo_media