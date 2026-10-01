Кинопоказы совместно с miiimomedia x the.librarry.
Посмотришь кино на большом экране и немного попрактикуешь английский, т.к. все фильмы будут с английскими субтитрами.
Ближайшие встречи:
4 октября — «Джентльмены»
18 октября — «Красотка»
1 ноября — «Интерстеллар»
15 ноября — «Гордость и предубеждение»
Сбор гостей — 18:00.
Для тех, кто хочет ходить на встречи регулярно, можно оформить кинокарту на 4 показа.
Карта действует 3 месяца со дня покупки.
Стоимость:
кинокарта — 3200р / 4 показа
разовый билет — 1000р
В стоимость каждого посещения входят попкорн и напиток на выбор.
Бронь и билеты в тг @miiimo_media