Большая дегустация пива от Duck’s Brew. «Duck’s Brew» — это пивоварня из Череповца, которая играет на классике — варит Lager, Stout , Hefeweizen и другие сорта, при этом уделяя особое внимание качеству . Мария Носовец расскажет все тонкости и разницу сортов. Количество мест ограничено. Бронь по телефону или в тг @FortyTwoBarBot