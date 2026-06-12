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Большая дегустация пива от Duck’s Brew. «Duck’s Brew» — это пивоварня из Череповца, которая играет на классике — варит Lager, Stout , Hefeweizen и другие сорта, при этом уделяя особое внимание качеству . Мария Носовец расскажет все тонкости и разницу сортов. Количество мест ограничено. Бронь по телефону или в тг @FortyTwoBarBot
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