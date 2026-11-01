Встреча с семейным психологом и гештальт терапевтом — Мариной Рузановой. Поговоришь о том, как опыт и личностные особенности влияют на выбор партнёра в отношениях. Что влияет на выбор и какие сложности можно спрогнозировать. Что значит быть парой и какие внутренние опоры позволяют находить своего человека. На встрече можно будет задать вопросы по теме.