Интерактивная лекция «Лабиринт, в котором ищу и нахожу отношения»
Советский проспект, 49А
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Встреча с семейным психологом и гештальт терапевтом — Мариной Рузановой. Поговоришь о том, как опыт и личностные особенности влияют на выбор партнёра в отношениях. Что влияет на выбор и какие сложности можно спрогнозировать. Что значит быть парой и какие внутренние опоры позволяют находить своего человека. На встрече можно будет задать вопросы по теме.
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