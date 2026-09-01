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Гастроужин в Хорошем месте

Одно Хорошее Место, проспект Химиков, 19

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4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Гастрономический ужин, где кухня встречается с вином. В программе: - 5 курсов блюд от бренд-шефа Егора Патеева и шеф-повара Артёма Агафонова - изысканные вина - сопровождение сомелье Ивана Рженицына - живой вокал Дарьи Терехиной Каждое блюдо — со своей винной парой, а весь вечер — про вкус, сочетания и гастрономию. Бронь билетов по телефону

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