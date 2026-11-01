Практический мастер-класс, на котором участники разберут типы фигур и поговорят о том, как с помощью одежды создавать гармоничные пропорции, подчёркивать достоинства и находить подходящие решения. Что тебя ждёт? - Определишь особенности твоей фигуры - Разберёшь, как работают крой, принты, линии и пропорции - Освоишь приёмы визуальной коррекции фигуры с помощью одежды - Познакомишься с коллекцией салона ГрандДресс, узнаешь больше о возможностях праздничного гардероба и о том, как дать нарядным вещам новую жизнь Сбор гостей с 11:00, начало в 11:30. Вход свободный, предварительная запись обязательна.