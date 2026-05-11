Очный практикум по оформлению афиши для события.

В программе:

— Основы оформления: композиция, читаемость и расположение информации.

— Работа с нейросетями: от составления запросов до доработки результата.

— Практика на примере собственного события.

— Разбор работ с дизайнером и рекомендации по улучшению.

— Чек-лист, примеры стилей и готовые запросы для ИИ, которые пригодятся в дальнейшем.

Можно взять с собой ноутбук и информацию о событии, для которого нужно подготовить афишу.

Ведущий: Данил Воробьёв — дизайнер «Города Талантов».

Скидка -50% для инициаторов или участников ядра в любом из сообществ «Города Талантов».