Очный практикум по оформлению афиши для события.
В программе:
— Основы оформления: композиция, читаемость и расположение информации.
— Работа с нейросетями: от составления запросов до доработки результата.
— Практика на примере собственного события.
— Разбор работ с дизайнером и рекомендации по улучшению.
— Чек-лист, примеры стилей и готовые запросы для ИИ, которые пригодятся в дальнейшем.
Можно взять с собой ноутбук и информацию о событии, для которого нужно подготовить афишу.
Ведущий: Данил Воробьёв — дизайнер «Города Талантов».
Скидка -50% для инициаторов или участников ядра в любом из сообществ «Города Талантов».