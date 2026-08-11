Мультиформатный фестиваль, стирающий границу между бодрствованием и фантазией, масштабное событие, посвящённое исследованию человеческого подсознания.

Тебя погрузят в ощущение живого сна — тёплого, хрупкого и завораживающе красивого.

В программе:

Выставки и инсталляции: экспозиции современного дизайна «Кто? Что?» и молодёжного искусства «Арт-статус», тематические арт-объекты

Музыка и театр: выступление Фёдора Бодянского и струнного квартета, электронная музыка в мультимедийном зале

Активности: перформансы, мастер-классы, киноквиз, музыкальная викторина и открытый микрофон

Тематические площадки: гадания и толкование снов, ярмарка изделий ручной работы, своп, студия йоги и медитации

Кузбасский центр искусств станет пространством, где можно быть любым: громким или тихим, ранимым, вдохновлённым, грустным, счастливым или неразборчивым, как сны.

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