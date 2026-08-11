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Сумерки искусств: Вещи и Сны

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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1000₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Концерты
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Мультиформатный фестиваль, стирающий границу между бодрствованием и фантазией, масштабное событие, посвящённое исследованию человеческого подсознания.

Тебя погрузят в ощущение живого сна — тёплого, хрупкого и завораживающе красивого.

В программе:

  • Выставки и инсталляции: экспозиции современного дизайна «Кто? Что?» и молодёжного искусства «Арт-статус», тематические арт-объекты
  • Музыка и театр: выступление Фёдора Бодянского и струнного квартета, электронная музыка в мультимедийном зале
  • Активности: перформансы, мастер-классы, киноквиз, музыкальная викторина и открытый микрофон
  • Тематические площадки: гадания и толкование снов, ярмарка изделий ручной работы, своп, студия йоги и медитации

Кузбасский центр искусств станет пространством, где можно быть любым: громким или тихим, ранимым, вдохновлённым, грустным, счастливым или неразборчивым, как сны. 

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