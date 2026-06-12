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Камерный акустический концерт. Прозвучат нетленные стандарты Эрика Клэптона, «Rolling Stones», «Pink Floyd», Sting, «Muddy Waters» и др. в исполнении кемеровских музыкантов: Родион Литвинов — гитара, вокал, Сергей Бойкач — гитара, вокал, Анна Попова — вокал, Валерия Россиянская — вокал, Евгений Иванов — бас, Евгений Попов — ударные. Количество мест ограничено.
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