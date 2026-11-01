Театрально-танцевальное шоу, посвящённое магии ночи и её притягательной красоте. Тебя ждут завораживающая хореография от CAST.EVENT, эффектные сценические образы и атмосфера таинственности. Ведущий — Владимир Олейников. Фотограф — Дмитрий Ветлугаев. Начало программы — 22:00. Бронь столов и подробности по телефону