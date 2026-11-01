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Лагерь для взрослых: «В пятницу!»

Лагерь «Журавлик»

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от 9600₽ до 10600₽
Возраст 18+

Про событие

А что, если на одни выходные снова стать ребёнком? Помнишь, как в детстве лагерь означал новых друзей, смешные игры, вечерние разговоры и ощущение, что впереди целая маленькая жизнь? Тут решили вернуть это чувство, только теперь для взрослых. Что тебя ждёт: — новые знакомства и, возможно, друзья на всю жизнь; — творческие мастер-классы; — игры, зимние забавы и активности на любой вкус; — гастропати, лото, утренние зарядки и много-много всего интересного; — три дня, когда можно забыть о рабочих чатах, выдохнуть и просто быть собой. Что включено в стоимость: — комфортный трансфер; — проживание на 3 дня и 2 ночи; — трёхразовое питание; — памятный подарок каждому участнику. Этот лагерь не только про игры и развлечения. Тут ты сможешь снова легко знакомиться, не бояться показаться смешным, находить своих людей и разрешать себе радоваться каким-то простым вещам. Без повода, дедлайнов и необходимости быть серьёзным взрослым. Необязательно ехать с компанией — можно приехать одному и уехать с целой кучей новых знакомых. Заезд - 14:00 Выезд - 12:00

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