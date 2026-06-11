Вечер неожиданных сочетаний, ярких вкусов и новых впечатлений.
На встрече шеф-повар Елена Ардеева представит 5 авторских курсов. О винах расскажет сомелье Иван Рженицын.
В меню:
1. Тартар из отборной говядины в сочетании с чёрной икрой + Шампанское Brigitte Delmotte, Blanc de Noirs Brut, Франция, Шампань
2. Воздушный профитроль с нежным кремом из творожного сыра и шампиньонов, дополненный ароматом трюфеля + Gross, Welschriesling PRO, Sudsteiermark, Австрия, Штирия
3. Эклер «Оливье». Авторская интерпретация классического салата в хрустящем эклере + "Butter" Chardonnay, США, Калифорния
4. Татаки из говядины в сопровождении орехового кимчи + Friesland, "Broer & Suster" Shiraz-Grenache, ЮАР, Западный Кейп
5. Классический каталонский десерт с тонкой карамельной корочкой и цитрусами + 8 Vineyards, "Grande Cuvee" Beerenauslese, Австрия, Бургенланд
Количество мест ограничено.
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