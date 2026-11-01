Встреча, посвящённая одной из самых известных фотографий Энни Лейбовиц, снимку Леонардо ДиКаприо с лебедем.

Иногда ты смотришь на картину или фотографию — и проходишь мимо. А иногда — замираешь. Почему этот образ вызывает столько чувств и эмоций?

Процесс обсуждения всегда даёт больше, чем просто просмотр. Больше смыслов, больше чувств, больше понимания себя. Здесь не нужно разбираться в истории искусства, ты идёшь не за знаниями, а за контактом с собой и другими. Без правильных и неправильных ответов.

Вместе с ведущими будешь исследовать этот образ. Поговоришь о нежности и силе. И о том, как это отзывается в каждом из нас.

Какие чувства рождает эта фотография? О чём она? Что она отражает в тебе? Как художник создаёт этот образ? Что ты узнал о себе с его помощью? Ты уйдёшь с новым взглядом на привычные вещи и, возможно, с ответом на какой-то свой внутренний вопрос.

Это камерный вечер в уютной студии, где можно замедлиться и побыть в контакте с собой.

Ведущие:

• Любовь Шитова — арт-медиатор программы Русского музея, СПб.

• Вера Солдатова — психолог, гештальт-терапевт.

Количество мест ограничено.

Для записи пиши в тг @VeraSoldatova