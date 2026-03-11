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Ночь искусств «Портал времени»

Здание Главной конторы Кемрудника, Гравийная улица, 40/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 750₽
Возраст 0+
Кино
Выставки
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Традиции, ремёсла и творчество народов мира в разные исторические эпохи.

В программе:

- творческие мастер-классы,

- музейный кинотеатр,

- просветительская программа и квест,

- иммерсивный спектакль «Нам по пути»,

- концертная программа,

- новые выставки и экскурсии.

Стоимость участия:

до 31 октября включительно — 500 рублей

с 1 ноября — 750 рублей

Внимание: до места проведения от Драмтеатра будет курсировать музейный автобус. Тебя ждёт поездка-экскурсия, цена: 250 рублей (в обе стороны).

Расписание автобуса:

от Драмтеатра: 17:30, 18:30, 19:30;

от Главной конторы (площадка мероприятия): 19:00, 20:15, 21:00.

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