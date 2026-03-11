Традиции, ремёсла и творчество народов мира в разные исторические эпохи.
В программе:
- творческие мастер-классы,
- музейный кинотеатр,
- просветительская программа и квест,
- иммерсивный спектакль «Нам по пути»,
- концертная программа,
- новые выставки и экскурсии.
Стоимость участия:
до 31 октября включительно — 500 рублей
с 1 ноября — 750 рублей
Внимание: до места проведения от Драмтеатра будет курсировать музейный автобус. Тебя ждёт поездка-экскурсия, цена: 250 рублей (в обе стороны).
Расписание автобуса:
от Драмтеатра: 17:30, 18:30, 19:30;
от Главной конторы (площадка мероприятия): 19:00, 20:15, 21:00.
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